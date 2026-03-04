ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
7
Время на прочтение
1 мин

Скажите насилию «Нет»: Киевстар ТВ поддерживает кампанию «Розорви круг» Актуально

Платформа кино и телевидения Киевстар ТВ приобщается к поддержке кампании «Розорви круг», которую реализует UNFPA, Фонд ООН в области народонаселения в Украине

Скажите насилию «Нет»: Киевстар ТВ поддерживает кампанию «Розорви круг»

На FAST-каналах Киевстар ТВ транслируются ролики кампании, напоминающие о праве каждого человека на жизнь без насилия, важности поддержки и безопасности. Кампания помогает распознавать проявления насилия, не оставаться равнодушными и знать, где можно получить помощь.

Если вы или кто-то рядом нуждается в помощи — обратитесь на круглосуточную горячую линию 15-47 или посетите сайт rozirvykolo.org , где можно найти контакты служб поддержки в около 700 населенных пунктах Украины, а также полезные материалы о видах насилия, способах реагирования и доступной помощи.

С 2015 года информационная кампания «Розорви круг» опровергает убеждение, что оправдывает домашнее насилие и помогает пострадавшим найти свой путь к счастливой жизни.

Война обострила многие социальные проблемы, в том числе и домашнее насилие. За последнюю декаду кампания стала одним из основных источников полезной информации в случае домашнего насилия.

Открывайте Киевстар ТВ на: SMART TV, смартфоне, Т2, Xbox, планшете или вебверсии в браузере.

Платформа доступна для всех мобильных операторов и интернет-провайдеров – для просмотра достаточно авторизироваться по собственному номеру телефона.

Следите за новыми проектами и премьерами в Telegram-канале «Кино для ТВ» .

Дата публикации
Количество просмотров
7
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie