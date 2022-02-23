"Скажите Путину, чтобы забрал свои танки и солдат с нашей земли": дочь погибшего бойца АТО из Кропивницкого написала письмо королю Елизавете

"Скажите Путину, чтобы забрал свои танки и солдат с нашей земли": дочь погибшего бойца АТО из Кропивницкого написала письмо королю Елизавете

Девочка попросила монархиню помочь в разрешении ситуации на востоке Украины.

10-летняя Саша Матвиенко из Кропивницкого, отец которой в 2015 году погиб в зоне АТО, обратилась к королеве Великобритании с просьбой отвадить Россию от Украины.

Об этом сообщают на сайте Кропивницкого горсовета.

Весной 2015 года фото трехлетней девочки из Кропивницкого Саши Матвиенко, сжимающей в руке орден "За мужество", который посмертно вручили ее отцу, облетело чуть ли не весь мир. Папа девочки, пограничник Андрей Матвиенко, спасая из-под обстрела раненых товарищей под Саур-Могилой, получил смертельное ранение.

Он вывозил собратьев под огнем боевиков в Амбросиевку. Во время одного из рейсов автомобиль взорвался на фугасе, младшего сержанта Матвиенко успели доставить в госпиталь, но шансов на спасение не было. Сердце украинского воина перестало биться 7 августа 2014 года.

Учитывая ситуацию, которая сложилась на востоке Украины, Саша Матвиенко написала письмо королеве Великобритании.

"Ваше Величество! Я, Саша Матвиенко, из украинского города Кропивницкий. Мне 10 лет, 7 из которых я живу без папы. Он был военным, его убили на войне в Донбассе. Мне очень грустно, что мы теперь только вдвоем с мамой. Сейчас Россия снова пугает мою страну большой войной, а война — это когда гибнут отцы и много, много мирных людей. Я Вас очень прошу, скажите Путину, чтобы он забрал свои танки и своих солдат от нашей земли. Я видела на фото, что у вас маленькие правнуки. Они счастливы, потому что имеют папу и маму. Я желаю Вам мира и быть здоровой. Очень верю, что Вы почтенная дама — Королева Великобритании, прочтете мое письмо", — с такими словами дочь погибшего Героя обратилась к Елизавете II.

Письма девочка написала вместе с мамой Ириной. С переводом помогла репетитор Саши по английскому языку.

"Мы с дочерью подумали, а чем мы можем помочь? Наш папа сделал все, что от него зависело, его с нами нет, но это не значит, что мы должны сидеть сложа руки в такое тяжелое для Украины время. Возможно, эта почтенная дама, прочитав наше послание, проникнется нашей болью и судьбой Украины и предпримет хотя бы попытку повлиять на нашего северного соседа и сдержать его агрессию, — отметила Ирина Матвиенко.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин своим указом признал самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР. Кроме того, Путин распорядился ввести войска на территорию ОРДЛО.

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