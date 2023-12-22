"Сказки под елку": работники "Укртелекома" стали дикторами и озвучили книгу для детей

"Укртелеком" специально к праздникам принял участие в проекте "Сказки под елку". Так, появилась аудиокнига из 16 эксклюзивных сказочных сказок современных украинских авторов от "Издательства Старого Льва".

Сотрудники контакт-центра национального оператора "Укртелеком" на время стали дикторами и озвучили книгу "Сказки под елку" — это зимние истории, где детей ждут встречи с домовиками, феями, святым Николаем и его помощниками, енотиком Бо и другими сказочным существами.

"Мы, в "Укртелеком", хотим добавить немного радостного настроения всем украинцам. Наши коллеги из контакт-центра из разных уголков Украины вложили в каждую сказку свои лучшие пожелания, тепло и заботу. Пусть Новый год принесет всем нам Победу, мир и безопасность для наших близких и родных", — говорит заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям "Укртелеком" Елена Шрамко.

Аудиокнига доступна для бесплатного прослушивания в разделе "Аудио" в мобильном приложении MEGOGO, а также по специальному телефону Укртелеком 0 800 506 024.

Проект "Сказки под елку".