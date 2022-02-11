Сказочная орхидея: как ухаживать, чтобы она цвела снова и снова?

Сказочная орхидея: как ухаживать, чтобы она цвела снова и снова?

Для орхидеи наиболее подходящей средой обитания считается тропический климат. Но эти сказочные раст ения часто покупают в Украине. Как создать правильные условия и ухаживать за орхидеей, чтобы она процветала снова и снова, читайте в материале ТСН.ua.

Если вы хотите любоваться цветущими орхидеями круглый год, придется приложить усилия.

Возраст растения – прежде всего, нужно определить его

Слишком молодая орхидея (если ей меньше года) цвести не будет. Как определить, готово ли растение выпустить цветы? Нужно сосчитать ее побеги. Если их от 5 до 8, значит перед вами взрослая орхидея и можно приступать к правильному уходу, чтобы стимулировать ее.

Орхидея не любит перемен

Это растение очень требовательно. Если вы хотите, чтобы процветала орхидея, уход в домашних условиях должен начинаться с того, что ее запрещено двигать. Ведь растение получает настоящий стресс, когда освещение, температура воздуха, влажность или другие показатели меняются.

Важнее всего корни

Они нуждаются в много солнечного света, а потому орхидею лучше всего высаживать в специальные прозрачные горшки. Очень важно, чтобы у них было достаточно дренажных отверстий.

Орхидея – уход в домашних условиях предполагает правильный полив

Поливать растение нужно только тогда, когда почва полностью просохла. Иначе корни могут сгнить. Следует запомнить одно важное правило: когда орхидея отцветет, полив нужно сократить до одного в месяц, чтобы дать отдохнуть.

Освещение должно быть хорошим

Орхидея не любит тень, поэтому горшок с этим растением нужно ставить в хорошо освещенное место. Если в вашем доме такого нет, стоит приобрести фитолампу. Особенно важно это осенью и зимой, если вы хотите, чтобы цветела орхидея. Уход в домашних условиях невозможен без фитолампы, ведь она дает достаточное освещение и не пересушивает воздух.

Не забывайте о удобрениях

Для орхидеи лучше всего подходят фосфор и калий. Благодаря им растение выпустит цветочные почки, а сами цветки будут расти более здоровыми и крепкими.

Орхидея и уход в домашних условиях: что делать, чтобы она постоянно цвела? / Pexels

Орхидея и уход в домашних условиях: важная температура

Это растение не любит, когда температура воздуха вокруг него сильно меняется. Поэтому нужно сделать так, чтобы ночная температура снижалась относительно дневной на 4-6 градусов и не более. Зимой растению будет лучше вблизи батареи, но в этом случае обязательно проветривайте помещение (без сквозняков).

Стресс поможет зацвести

Если орхидеи очень удобно, она может тормозить выпущение новых цветоносов. Поэтому стоит на время создать для нее стрессовые условия. К примеру, меньше поливать или поставить в прохладное помещение.

Влажность воздуха еще одно важное условие

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Орхидее не нравится сухой воздух, ведь это тропическое растение. В пересушенном помещении она может перестать цвести и даже сбросить нерасцветшие бутоны. Если в вашем доме есть такая проблема и стоит орхидея, уход в домашних условиях должен включать в себя прямое опрыскивание или использование тарелки с водой.

Не забывайте о периодах покоя

Когда орхидея отцветет, наступает период покоя. За это время растение должно накопить силы для нового цветения. Чтобы ей было комфортно, нужно соблюдать все правила, которые были описаны выше. Также сейчас орхидея готова к пересадке. Обычно делать это нужно раз в 2-3 года.

Орхидея и уход в домашних условиях: что можно и нельзя делать, когда она цветет

Если вы увидели на своем растении цветоносы, это не значит, что можно расслабиться и просто любоваться красотой. Чтобы продлить период цветения, следует следовать следующим советам:

своевременно удалять увядшие цветы;

подвязывать новые "стрелки", чтобы они не сломались;

создать для растения комфортные условия.

А также не забывайте, что нельзя опрыскивать цветы в период цветения, ведь это приведет к загниванию бутонов. Не ставьте горшок у фруктов. Они выделяют этилен, способствующий быстрому старению цветков.