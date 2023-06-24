Скидка на "коммуналку" до 50%: какой категории украинцев это доступно

Льгота назначается один раз в год.

В Украине многодетные семьи могут получить скидку на оплату коммунальных услуг.

Об этом идет речь на сайте Пенсионного фонда Украины.

Скидка предоставляется на следующие услуги:

Семьям, воспитывающим троих и более детей, предоставляется скидка 50%:

на оплату жилья в пределах норм, предусмотренных законодательством (21 квадратный метр общей площади жилья на каждого члена семьи, постоянно проживающего в жилом помещении (доме), и дополнительно 10,5 квадратного метра на семью)

на пользование коммунальными услугами (газоснабжение, электроснабжение и другие услуги) и стоимость сжиженного баллонного газа для бытовых нужд

на стоимость топлива, если соответствующие дома не имеют центрального отопления.

Отметим, что льгота назначается раз в год.

"Льготы предоставляют многодетным семьям независимо от вида жилья и формы собственности на него", — говорится на сайте Пенсионного фонда.

Добавим, что в Украине в апреле вступил в силу приказ Минфина об изменении реквизита "Назначение платежа" в налоговых платежах. Так, до 30 июня ФЛПы могут прописывать этот реквизит в старом формате, однако с 1 июля формат утратит силу.

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