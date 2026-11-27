Черная пятница / © ТСН

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Черная пятница очаровывает огромными скидками, однако за яркими ценниками часто скрываются маркетинговые уловки. Магазины могут искусственно завышать стоимость товаров перед распродажей, таким образом заставляя людей платить обычную цену с иллюзией экономии.

Об этом говорилось в эфире телеканала «Київ24».

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Ведущая привела пример с покупкой наручных часов на Черную пятницу. По ее словам, на ценнике покупатель может увидеть, что стоимость товара якобы снизили с 2990 до 1499 грн — почти на 50%.

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«Наш мозг, он мгновенно реагирует на красный цвет и на большую разницу. Первая цена, она становится для нас таким эмоциональным якорем и стандартом дороговизны. И когда мы видим полторы тысячи гривен, то мы думаем не о том, сколько денег мы потратим, а сколько сэкономим, а это половина», — пояснила телеведущая.

Впрочем, реальная история с ценой этого товара может быть совсем другой. В течение сентября и октября часы продавались за 1499 грн — то есть именно по той цене, которую покупателю презентуют как акционную. Маркетологи знают, что в Черную пятницу потребители ищут не просто нужный товар, а именно выгодную скидку. Поэтому за одну-две недели до распродажи стоимость могут искусственно поднять, например, вдвое — до 2 999 грн. А во время акции цену снова возвращают к предыдущим 1499 грн.

«А что же происходит на самом деле? Магазин не сбросил ни копейки, вы купили вещь по ее обычной стоимости, но с чувством, словно вы выиграли в какую-то лотерею», — отметила ведущая.

Как проверить, реальны ли скидки в Черную пятницу?

Чтобы не попасть на подобную маркетинговую уловку, стоит проверять историю стоимости товара. Для этого можно скопировать артикул модели и найти его в онлайн-агрегаторе цен. Там нужно открыть раздел типа «График» или «Динамика цены». Если на графике виден резкий скачок стоимости незадолго до распродажи, а затем такое же резкое падение, это может свидетельствовать об искусственном создании видимости большой скидки.

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Кроме того, агрегаторы цен помогают сравнить предложения разных продавцов и найти тот же товар по более низкой цене.

В то же время, сравнивать нужно не только стоимость. Два внешне одинаковых товара могут отличаться материалами, функциональностью или комплектацией. Поэтому перед покупкой следует внимательно изучить свойства продукта: материалы, состав, качество отделки и фурнитуру. К примеру, в случае с часами важно обратить внимание на материал ремешка, ведь от него зависят износостойкость и комфорт во время использования.

Напомним, в этом году Черная пятница пришлась на 27 ноября. Однако в Украине распродажи давно вышли за пределы суток и превратились в целый сезон скидок: каждый магазин самостоятельно определяет график акций, поэтому много продавцов запустили выгодные предложения еще до официальной даты в пределах так называемой Черной недели или продолжают их вплоть до Киберпонедельника 30 ноября. Традиция предрождественского шопинга зародилась в середине XX века в США и распространилась в Украине в начале 2010-х годов. Она часто сопровождается маркетинговыми уловками, поэтому покупателям следует заранее отслеживать цены на нужные товары и внимательно проверять условия каждой акции, чтобы выгода была реальной.

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