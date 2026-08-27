Когда скифы на самом деле жили на Подолье: украинские археологи сделали важное открытие

Открытие украинских археологов

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В Хмельницкой области археологи во время раскопок курганного могильника возле села Малиевцы разыскали находку, которая способна существенно изменить представление об истории региона. Исследователи обнаружили там захоронение скифских времен IV века до нашей эры вместе с уникальной бронзовой накладкой на лошадиную сбрую, украшенной растительным орнаментом.

Об этом рассказало Суспільне Хмельницький.

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В Хмельницкой области нашли древнее скифское захоронение

Как рассказал археолог Виталий Гуцал, экспедиция работает на этой локации уже третий сезон. В этом году специалисты исследовали курган, соединивший две разные эпохи.

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Сначала здание построили примерно между 1500 и 1200 годами до нашей эры — среди артефактов этого периода нашли керамику комаровской культуры и статусные украшения. В частности, нашли поврежденный многовитковый браслет, который, вероятно, принадлежал женщине, которая имела высокий статус.

Приблизительно через тысячелетие этот курган повторно использовали скифы, хотя могилу в древности разграбили.

«Часть скелета потеряна, грабители разбросали его. Лишь некоторые кости мы смогли собрать: здесь есть несколько позвонков, кости ног, череп и нижняя челюсть. И все это даст нам определенную информацию».

Датировать погребение IV веком до нашей эры удалось благодаря элементам конской сбури. На ней нашли деталь с нетипичным для кочевников орнаментом — десятилепестковым цветком с точечками вокруг. Раньше такие орнаменты не были известны.

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Для скифской культуры, считается, что присущ стиль изображения зверей. Так что такие орнаменты стали открытием скифологии.

Исследователь отметил важность открытия для Подолья: раньше считалось, что скифы находились здесь только в VII–VI веках до нашей эры, а об их присутствии в IV веке до нашей эры стало известно впервые.

К раскопкам традиционно приобщились студенты Каменец-Подольского национального университета. Этот год стал особенно насыщенным на исторические находки. Директор Малиевецкого историко-культурного музея Анастасия Донец отметила, что новые артефакты планируют интегрировать в экспозицию и использовать для практической реконструкции.

Команда планирует продолжить раскопки курганов возле Малиевцев в следующем году.

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Находки: последние новости

Напомним, что в Иерусалиме международная команда археологов завершила раскопки под Храмом Гроба Господня, обнаружив древний ландшафт первого века нашей эры — заброшенный каменный карьер с садами и высеченными в скале гробницами.

Исследование полностью подтвердило евангельские описания о расположении места распятия и захоронении рядом с садом за пределами древних городских стен. В четвертом веке по приказу императора Константина вокруг чтимой верующими гробницы возвели первую христианскую церковь.

Несмотря на идеальное географическое совпадение с библейскими текстами, ученые признают наличие исторических пробелов. В частности, археологи не нашли прямых надписей для идентификации Иисуса, доказательства принадлежности гробницы Иосифу Аримафейскому или лабораторных подтверждений обработки сада именно в день распятия. Однако общая датировка подтверждает существование этого пространства в соответствующую эпоху, доказывая подлинность традиционного места поклонения.

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