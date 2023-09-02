"Склады россиян не безграничны": нардеп объяснил, на чем сосредоточились ВСУ для улучшения контрнаступления

Сейчас наши силы обороны сосредоточились на артиллерийских установках. Это нужно для того, чтобы при контрнаступлении у них не было возможности отвечать или накрывать артиллерийским огнем.

Об этом в эфире телемарафона сказал народный депутат из фракции "Слуга народа", глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев.

Теряют больше, чем могут производить

По словам Чернева, если посмотреть на предыдущие периоды этой войны, то как раз артиллерийского вооружения мы выбивали меньше всего. Сейчас же ситуация другая. Украинские военные сосредоточили свое внимание на поражении артиллерии врага, чтобы сделать невозможным огневую работу во время контрнаступления.

"Они действительно же не безграничны эти склады их артиллерийского вооружения. И они расконсервируют достаточно старые уже, хотя их там достаточно, пока достаточно. У них нет возможности производить в таком количестве, в котором они теряют", – подытожил нардеп.

Ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал заявления о "медленном контрнаступлении". Он подчеркнул, что украинские защитники, несмотря ни на что, двигаются вперед.

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