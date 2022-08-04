Склонял к сексу и обсуждал откровенные темы: под Днепром отец вел интимную переписку с 11-летней дочерью

В Днепропетровской области сообщили о подозрении мужчине, который развращал собственную дочь.

Отец, не проживающий с семьей, склонял дочь к интиму.

Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области.

Прокуратура сообщила жителю села Марьина Роща Днепропетровской области о подозрении в развращении малолетней дочери и распространении порнографических изображений (ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 301 УК Украины).

По данным следствия, в июле 2022 года мужчина через мессенджер общался с 11-летней дочерью, которая с ним не проживает. Мужчина склонял девочку к вступлению с ним в интимную связь, обсуждал откровенные темы сексуального содержания, посылал ей порнографические изображения и предлагал создать для него порнографический контент.

По местам проживания фигуранта были проведены обыски и изъят мобильный телефон с подтверждением переписки с ребенком и фото, видеофайлами порнографического характера.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что на Днепропетровщине осудили извращенца, который развращал и создавал детскую порнографию с участием трехлетней дочери.

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