Сколько агентурных сетей СБУ разоблачила с начала 2024 года: отчет Малюка

СБУ работает на опережение.
Служба безопасности Украины разоблачила 11 агентурных сетей с начала 2024 года. Главная цель – противодействие разведывательно-взрывной деятельности врага.
Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк.
Как отметил Малюк, Службе удается достигать поставленных задач благодаря системности и новым контрразведывательным подходам.
"Мы задерживаем не единоличного предателя, а, как правило, раскручиваем всю цепочку. Всего в 2023 году СБУ разоблачила 47 агентурных сетей, все негодяи задержаны, а с начала этого года – разоблачено еще 11", – отметил глава ведомства.
Так, спецслужба противодействует:
- проникновению врага на объекты критической инфраструктуры, в том числе и через киберпространство;
- блокирует попытки разведать маршруты движения международной помощи, локации предприятий ОПК и т.д.
По словам Малюка, недавно СБУ задержала:
- агента ФСБ в Днепре, снимавшего фото и видео местной ТЭС и готовившего вражеские ракетные удары;
- бывшего милиционера в Запорожье, который следил за объектами ОПК;
- нескольких сотрудников Укрзализныци, которые предоставляли информацию врагу по поводу логистики перемещения оружия и средств поражения.
"У нас есть четкая задача Президента Владимира Зеленского: предотвращать любые вызовы. И мы его выполняем, чтобы защитить жизнь граждан и государственную безопасность", – подытожил глава СБУ.
Напомним, благодаря доказательной базе СБУ реальный срок заключения в 15 лет получил предатель, стрелявший в военнослужащих ВСУ под Роботиным в Запорожье.
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