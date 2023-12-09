Сколько американцев поддерживают дальнейшую помощь Украине — опрос

В США более 47% американцев считают, что помощь для Украины должна оставаться на прежнем уровне или быть усилена.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Pew Research Center.

По данным опроса , около трех из десяти американцев (31%) считают, что Соединенные Штаты оказывают слишком много помощи Украине в ее борьбе с Россией, тогда как около половины считают, что США оказывают достаточный объем поддержки (29%) или недостаточную (18%). ).

В то же время, больше американцев, как считают, что США оказывают слишком большую поддержку Украине, неуклонно росло в течение войны, особенно среди республиканцев.

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"Да, 48% республиканцев и республикански настроенных граждан считают, что США оказывают слишком много помощи Украине. Эта доля несколько выросла по сравнению с июнем, когда таковых было 44%, и значительно выше, чем на предыдущих этапах войны", — говорится в сообщении. .

В США партийные разногласия по помощи Украине стали шире. В первые недели войны республиканцы лишь на 4 процентных пункта чаще, чем демократы, заявляли, что США оказывают Украине слишком много помощи (9% против 5%). Сегодня республиканцы на 32 пункта чаще говорят об этом.

Помощь США Украине: что известно

В США наконец сказали, когда должна завершиться война в Украине. О планах Белого дома на 2024 год, помощи Украине и судьбе временно оккупированных территорий рассказал заместитель советника Белого дома Джонатан Файне.

Администрация президента США Джо Байдена может поддержать новые ограничения в отношении искателей убежища и расширить процесс депортации, чтобы республиканцы все же поддержали дополнительное финансирование для Украины и Израиля.

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