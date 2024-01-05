Сколько аварий произошло на блокпостах за 2023 год: Клименко рассказал

За 2023 год зафиксировали 43 случая ДТП на блокпостах с участием военных.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что во время 43 случаев ДТП на блокпостах погибли 10 человек, еще 39 получили ранения.

Об этом говорится на сайте МВД.

"Когда начали разбираться в причинах, то в большинстве своем это состояние алкогольного опьянения или наркотического опьянения водителя, банальное превышение скорости, когда не смог оценить условия расположения блокпоста и не смог справиться с управлением своего автомобиля", — рассказал Министр.

Игорь Клименко призвал граждан тщательно соблюдать правила проезда через блокпосты. Он напомнил, что речь идет не только о дисциплине, но и о безопасности и участниках дорожного движения, которые за рулем, и военных, и полицейских.

Также глава МВД добавил, что после столь трагических событий блокпост дополнительно обозначают дорожными знаками, соответствующими яркими лентами и светоотражающей краской, а гвардейцы и полицейские проходят дополнительные инструктажи для того, чтобы избежать таких ДТП и не стать жертвой недобросовестных водителей.

Напомним, ранее заместитель директора Департамента коммуникации МВД Антон Страшко сообщил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину 11 служащих, среди которых и военные, и полицейские, погибли в результате ДТП на блокпостах.

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