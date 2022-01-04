Сколько беженцев приняла Украина в 2021 году и из каких стран: данные ГМС

Сколько беженцев приняла Украина в 2021 году и из каких стран: данные ГМС

Иногда иностранные гости вводят в заблуждение миграционные органы, чтобы получить статус беженца.

В Государственной миграционной службе подвели итоги в прошлом году и рассказали, сколько беженцев получили убежище в Украине в 2021 году.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказала глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко.

По ее словам, с начала 2021 года в миграционные органы с заявлением о признании беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите, обратилось:

546 граждан Афганистана;

104 белоруса;

78 россиян;

38 граждан Сирии.

Беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите, в 2021 году признали:

106 граждан Афганистана;

24 белорусов;

68 граждан России;

58 сирийцев.

Однако Науменко рассказала, что иногда иностранные гости вводят в заблуждение миграционные органы, чтобы получить статус беженца.

"У нас были случаи, когда была предоставлена защита иностранцам, например, афганцам и сирийцам, и впоследствии фиксировали факты, что они совершенно беспрепятственно посещают Афганистан и Сирию. Такая ситуация наталкивает на мысль, что вся ситуация вокруг преследования была искусственно инсценирована", — отметила она.

По данным Госстата, за январь-октябрь 2021 года миграционный прирост в Украине составил 15 473 человек.

Напомним, что в ГМС объяснили, из-за чего Украина может потерять безвиз.

Читайте также: