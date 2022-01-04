Сколько беженцев приняла Украина в 2021 году и из каких стран: данные ГМС

Иногда иностранные гости вводят в заблуждение миграционные органы, чтобы получить статус беженца.
В Государственной миграционной службе подвели итоги в прошлом году и рассказали, сколько беженцев получили убежище в Украине в 2021 году.
Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказала глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко.
По ее словам, с начала 2021 года в миграционные органы с заявлением о признании беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите, обратилось:
- 546 граждан Афганистана;
- 104 белоруса;
- 78 россиян;
- 38 граждан Сирии.
Беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите, в 2021 году признали:
- 106 граждан Афганистана;
- 24 белорусов;
- 68 граждан России;
- 58 сирийцев.
Однако Науменко рассказала, что иногда иностранные гости вводят в заблуждение миграционные органы, чтобы получить статус беженца.
"У нас были случаи, когда была предоставлена защита иностранцам, например, афганцам и сирийцам, и впоследствии фиксировали факты, что они совершенно беспрепятственно посещают Афганистан и Сирию. Такая ситуация наталкивает на мысль, что вся ситуация вокруг преследования была искусственно инсценирована", — отметила она.
По данным Госстата, за январь-октябрь 2021 года миграционный прирост в Украине составил 15 473 человек.
Напомним, что в ГМС объяснили, из-за чего Украина может потерять безвиз.
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