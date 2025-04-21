Сколько беженцев вернутся в Украину после войны: демограф дал ответ

Беженцы в Европе / © ТСН.ua

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Количество украинцев, которые вернутся в Украину после войны, будет зависеть от условий, на которых закончится война, от того, будут ли люди здесь трудоустроены, сохранилось ли их жилье. А также от того, как они успели обжиться за границей и какой будет политика тех стран в отношении беженцев. Потому что когда война закончится, украинцев там лишат статуса лиц, нуждающихся в защите.

Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал доктор экономических наук, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун.

«По результатам различных опросов сейчас 25% говорят, что они точно останутся за границей, 25% — что они точно вернутся. А еще 50% не определились. Надо понимать, что в таких исследованиях есть проблема репрезентативности, а также то, что когда человек отвечает на вопрос, то это его мнение в конкретный момент и оно может измениться», — отметил демограф.

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Что касается общей численности населения после войны, то, по словам Гладуна, сейчас Институт демографии работает над новым прогнозом, потому что надо понимать, какие территории вернутся и насколько устойчив будет мир, когда закончатся боевые действия.

Ранее Александр Гладун объяснил, какая сейчас демографическая ситуация в Украине.