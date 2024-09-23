Сколько боеприпасов на фронте – украинского производства: в Минобороны ответили

По словам Умерова, если в 2023 году украинская доля боеприпасов составила 18%, то в 2024 году выросла до 41%.

На сегодня каждый второй боеприпас на фронте – украинского производства.

Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал в своей колонке для Forbes Ukraine.

"За этот год мы рекордно развили украинскую оборонку. Мы профинансировали украинское производство более чем на $4 млрд. В Харьковской области мы дали отпор российской армии именно украинским оружием. Именно украинские боеприпасы обеспечивали ВСУ, когда мы не получали поддержку от США", – сказал глава Минобороны.

Умеров заверил, что сегодня каждый второй боеприпас на фронте – украинского производства. И если в 2023 году украинская доля боеприпасов составила 18%, то в 2024 году выросла до 41%.

"За этот год мы в несколько раз увеличили наши дальнобойные возможности. В 2024 году только Минобороны законтрактовало дронов на более чем 21 млрд грн и боеприпасов к ним еще на 9 млрд грн. А совместно с ГССЗЗИ (Государственная служба специальной связи и защиты информации) мы закупили нашему войску более миллиона дронов", – подытожил министр обороны.

Ранее сообщалось, что Чехия будет покупать боеприпасы для Украины за доходы от замороженных росактивов.

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