ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
588
Время на прочтение
1 мин

Сколько бойцов "Азова" вернули из плена сегодня: командир рассказал

Стало известно, сколько бойцов «Азова» освободили во время обмена с РФ 15 мая.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Обмен пленными

Обмен пленными / © Владимир Зеленский

В Украине стартовал первый этап масштабного обмена пленными по формуле «1000 на 1000». Сегодня, 15 мая, домой также вернулись бойцы «Азова».

Об этом сообщил командир 1-го корпуса НГУ «Азов» Денис Прокопенко .

По словам Прокопенко, вернулись 20 военнослужащих 1-го корпуса НГУ «Азов», 19 из которых являются защитниками Мариуполя. Освобожденные бойцы находились в российском плену в течение четырех лет.

После долгого заключения защитники уже встретились со своими семьями.

«Приветствую побратимов дома, в Украине. Благодарю за стойкость, мужество и силу, которые вы ежедневно проявляли в тяжелейших обстоятельствах, под круглосуточным давлением бесчеловечной российской системы, которой не удалось победить вас», — отметил Прокопенко.

Обмен пленными «1000 на 1000» — последние новости

Напомним, 15 мая состоялся новый обмен пленными между Украиной и агрессором Россией, о котором якобы договорился президент США Трамп с Путиным. Отмечается, что обмен прошел по формуле «205 на 205».

Среди освобожденных воинов — часть находившихся в неволе с 2022 года защитников Мариуполя и «Азовстали». Большинство бойцов нуждаются в серьезной медицинской и психологической реабилитации.

Освобожденные защитники попали в плен в Мариуполе и на «Азовстали», на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском направлениях и ЧАЭС.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
588
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie