- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 588
- Время на прочтение
- 1 мин
Сколько бойцов "Азова" вернули из плена сегодня: командир рассказал
Стало известно, сколько бойцов «Азова» освободили во время обмена с РФ 15 мая.
В Украине стартовал первый этап масштабного обмена пленными по формуле «1000 на 1000». Сегодня, 15 мая, домой также вернулись бойцы «Азова».
Об этом сообщил командир 1-го корпуса НГУ «Азов» Денис Прокопенко .
По словам Прокопенко, вернулись 20 военнослужащих 1-го корпуса НГУ «Азов», 19 из которых являются защитниками Мариуполя. Освобожденные бойцы находились в российском плену в течение четырех лет.
После долгого заключения защитники уже встретились со своими семьями.
«Приветствую побратимов дома, в Украине. Благодарю за стойкость, мужество и силу, которые вы ежедневно проявляли в тяжелейших обстоятельствах, под круглосуточным давлением бесчеловечной российской системы, которой не удалось победить вас», — отметил Прокопенко.
Обмен пленными «1000 на 1000» — последние новости
Напомним, 15 мая состоялся новый обмен пленными между Украиной и агрессором Россией, о котором якобы договорился президент США Трамп с Путиным. Отмечается, что обмен прошел по формуле «205 на 205».
Среди освобожденных воинов — часть находившихся в неволе с 2022 года защитников Мариуполя и «Азовстали». Большинство бойцов нуждаются в серьезной медицинской и психологической реабилитации.
Освобожденные защитники попали в плен в Мариуполе и на «Азовстали», на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском направлениях и ЧАЭС.