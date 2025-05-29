Сколько бойцов из гарнизона "Азовстали" удалось вернуть из плена: представитель разведки ответил

Заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов / © скриншот с видео

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Более половины гарнизона «Азовстали» были освобождены из русского плена. Почти треть из них — это бойцы «Азова».

Об этом сообщил заместитель председателя Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов в эфире «Радио Свободы».

Что известно о возвращении защитников «Азовстали»

Андрей Юсов рассказал, что всего около 2500 защитников из разных подразделений были выведены или эвакуированы из «Азовстали» в 2022 году. Из них по состоянию уже 1 279 военных были возвращены из русского плена.

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«То есть более половины гарнизона „Азовстали“ освобождены из российского плена. Также среди них уволены 455 бойцов „Азова“ за этот период, в рамках обменов Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. И это если мы говорим о статистике по сравнению с другими подразделениями — хорошие цифры, хотя я понимаю, что статистика не заменяет для конкретных семей их родственников»,

— заявил он.

Представитель ГУР также подчеркнул, что в ходе последнего обмена Украине удалось уволить военнопленных из тех частей и подразделений, которые ранее не попадали в списки. Речь идет о представителях из 46 украинских подразделений.

«Это колоссальный результат, потому что это не просто спасенная жизнь и статистика, это невероятно важная информация об условиях пребывания, количестве, месте содержания, и личной истории других», — отметил чиновник.

Вопрос о заявлениях командования «Азова» об отсутствии их бойцов в списках обмена Андрей Юсов отказался комментировать, назвав это высказывание «эмоциональными».

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«Я не буду комментировать отдельные фамилии и отдельные заявления. Но это в общем-то для всех очень чувствительная и очень болезненная тема. И поэтому любой публичный комментарий к этому вопросу должен быть сдержан, взвешен, и в интересах пленных, то есть учитывая пребывание их там и защиту их прав в плену и скорейшего возвращения в Украину», — пояснил представитель Координационного штаба.

Юсов также отметил, что употребление названия бригады «Азова» в медийном пространстве усложняет вопрос их возвращения. Ведь российские спецслужбы, занимающиеся и тематикой обменов, используют темы пленных по своему усмотрению, чтобы усугубить ситуацию с войной в Украине.

К слову, ранее командующий «Азовом» Денис «Редис» Прокопенко замечал, что в рамках последнего обмена в формате «1000 на 1000» не было ни одного бойца над бригадой, он назвал это издевательством. Возмутил полковника также и тот факт, что вернули предателя, просящего ножа у вертухаев, чтобы издеваться над нашими бойцами.

Тогда Андрей Юсов ответил, что Россия самостоятельно выбирала, кого отдать на обмен из пленных украинцев. Украинская сторона же стремится вернуть каждого, кто сейчас находится в плену в стране-агрессорке, а Мариупольский гарнизон является одним из приоритетных направлений возвращения.

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