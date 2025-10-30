Сколько будет продолжаться "бабье лето": синоптик предупредил о резком изменении погоды

Ноябрь в Украине начнется с аномального потепления, которое сменится резким похолоданием / © unsplash.com

Реклама

Украинцы могут готовиться к настоящему подарку от погоды: в начале ноября к нам придет мощный «второй раунд бабьего лета». Синоптик Игорь Кибальчич обещает аномально теплый и сухой период, когда столбики термометров взлетят почти до +19 °C, давая нам последний шанс насладиться комфортной осенью.

Об этом он рассказал в интервью «Телеграфу».

Причина тепла: высокое давление заблокировало непогоду

Этот приход аномального тепла — заслуга большой, малоподвижной зоны высокого давления, фактически заблокировавшей непогоду над большей частью Центральной и Восточной Европы. В то время как север и северо-запад континента будут страдать от циклонов, перепадов давления и порывистого ветра, Украина попадет в зону стабильного, солнечного комфорта.

Реклама

Наши «теплые дни» продлятся почти всю первую неделю месяца.

«Плотная облачность постепенно развеялась, позволив солнцу все чаще проглядывать в дневное время», — объяснил Кибальчич.

Когда ждать пик тепла и когда наступит похолодание

Первая половина ноября окажется аномально теплой — температура будет существенно превышать климатическую норму.

Пик тепла (1–5 ноября): по ночам будет еще свежо (+2…+8 °C), но днем воздух прогреется до +10…+16 °C . А вот на юге, западе и Прикарпатье термометры могут показывать просто весенние +17…+19 °C .

Переходный период (6-8 ноября): Температура будет оставаться стабильно высокой.

Похолодание (от 9 ноября): Лишь ближе ко второй декаде месяца с севера начнет надвигаться похолодание. Температура снизится сразу на 4-8 ° C, знаменуя приход настоящей осенней прохлады.

Никакого намека на дожди

Главный бонус «второго бабьего лета» — это отсутствие дождей. Суммарно за первые десять дней месяца количество осадков будет минимальным.

Реклама

Слабые и редкие дожди ожидаются только 1 и 4 ноября в северных и западных областях. Остальное время будет преобладать переменная облачность, а утром возможны местные туманы. Ветер будет слабым, потому синоптик обещает, что погода будет максимально комфортной и стабильной.

Напомним, в последний день октября, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, на юге потеплеет до +19. Дожди наиболее возможны на севере и северо-востоке Украины. На остальной территории без осадков.