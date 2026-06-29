Сколько будет продолжаться война в Украине: мрачный прогноз польской разведки

РФ может вести войну в Украине еще несколько лет — польская разведка / © Associated Press

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Россия остается серьезнейшей угрозой, а война в Украине может продолжаться еще несколько лет.

Об этом заявил глава Агентства разведки Польши (AW) Павел Шота в интервью газете Rzeczpospolita.

«Россия может продолжать войну еще несколько лет. На мой взгляд, Кремль может отказаться от всего, что имеет — благосостояния собственного населения, инвестиций, улучшения административной деятельности и внутренней ситуации — но он не откажется от войны с Украиной», — отметил глава польской разведки.

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Шота пояснил, что нынешний ход войны в Украине является источником большого стыда для Путина. Диктатор, его разведывательные службы и армия произвели плохой расчет в начале войны. Они ожидали, что война пойдет совсем в другом направлении, скоро закончится победой.

«Они связали сами себя наручниками, назвав это „специальной военной операцией“, ограничив свои мобилизационные возможности. Если бы они сейчас назвали эти действия войной, они признали бы поражение. Путин является заложником этой ситуации», — объяснил главный разведчик Польши.

Павел Шота подчеркнул: Путин не откажется от войны в Украине, потому что он должен, особенно во внутреннем измерении, представить себя победителем.

Он напомнил, что российские спецслужбы совершили серьезные ошибки — они дезинформировали Путина, который, опираясь на их сообщения, предполагал, что война будет разворачиваться совсем иначе. Кремль также не ожидал, что Украина получит такую ощутимую поддержку от западных стран.

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«Сегодня ситуация на передовой для России сложная. Путину невероятно тяжело психологически принять такое положение дел. Количество сценариев, которые позволили бы ему выйти из сложившейся ситуации с чистым здоровьем, резко уменьшилось. Он не откажется от этой войны, потому что должен, особенно внутри страны, представлять себя победителем, но сегодня это почти невозможно. Это толкает его на все более рискованные решения и непредсказуемые решения», — говорит Шота.

По его мнению, Путин может даже поставить на одну чашу весов свою готовность разрушить российскую экономику, но продолжит стоять на своем.

«Для него это дело чести, что война в Украине будет записана в учебники истории на десятилетие вперед как успех. Вот почему мы имеем дело с непредсказуемостью с российской стороны», — подытожил глава Агентства разведки Польши.

Ранее Павел Шота допустил, что Путин готовит нападение на страны Балтии.

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