Сколько будет работать мобильная связь при отсутствии света: эксперт объяснил нюансы
Большинство сетей сможет функционировать примерно до пяти часов при полном обесточивании, отметил эксперт по кибербезопасности.
Украинские мобильные операторы, учитывая опыт прошлых массовых отключений электроэнергии, значительно повысили готовность своей инфраструктуры к возможным блэкаутам.
Об этом сообщил эксперт по кибербезопасности Сергей Денисенко в эфире КИЕВ24.
По оценкам эксперта, большинство сетей сможет функционировать примерно до пяти часов при условии полного обесточивания.
Ситуация в городах и селах
Денисенко отмечает, что устойчивость связи напрямую зависит от питания конкретной башни и оборудования.
Большие города: жители городов будут иметь преимущество. Благодаря мощным генераторам и аккумуляторным батареям, установленным операторами на многих городских башнях, некоторые из них могут работать «вообще непрерывно».
Удаленные населенные пункты: эксперт предупреждает, что жители отдаленных сел и небольших городков могут столкнуться с большими проблемами и отключением связи после исчерпания резервного питания на местных башнях.
«Считая, что в больших городах есть большие мощности по отношению к генераторам, батареям, некоторые башни могут работать вообще непрерывно», — подчеркнул Сергей Денисенко.
Напомним, глава подкомитета парламента по энергетике Михаил Бондарь прогнозирует «очень большой риск», что в Украине уже в декабре-январе не будет хватать газа, и утверждает, что отопительный сезон «под очень большим вопросом».