Сколько будет работать мобильная связь при отсутствии света: эксперт объяснил нюансы

Мобильная связь / © pixabay.com

Украинские мобильные операторы, учитывая опыт прошлых массовых отключений электроэнергии, значительно повысили готовность своей инфраструктуры к возможным блэкаутам.

Об этом сообщил эксперт по кибербезопасности Сергей Денисенко в эфире КИЕВ24.

По оценкам эксперта, большинство сетей сможет функционировать примерно до пяти часов при условии полного обесточивания.

Ситуация в городах и селах

Денисенко отмечает, что устойчивость связи напрямую зависит от питания конкретной башни и оборудования.

Большие города: жители городов будут иметь преимущество. Благодаря мощным генераторам и аккумуляторным батареям, установленным операторами на многих городских башнях, некоторые из них могут работать «вообще непрерывно».

Удаленные населенные пункты: эксперт предупреждает, что жители отдаленных сел и небольших городков могут столкнуться с большими проблемами и отключением связи после исчерпания резервного питания на местных башнях.

«Считая, что в больших городах есть большие мощности по отношению к генераторам, батареям, некоторые башни могут работать вообще непрерывно», — подчеркнул Сергей Денисенко.

