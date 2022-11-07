Сколько будут длится аварийные отключения электроэнергии в Киеве и других регионах: в ДТЭК ответили

Аварийные отключения будут длится как минимум в течение двух следующих недель.

Из-за дефицита электроэнергии в центральном и северном регионе Украины будут аварийные и почасовые отключения света. Если не будет новых обстрелов и разрушений, отремонтировать поврежденные линии электропередач и другую критическую инфраструктуру можно будет через две недели.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телеканала "Киев".

"В центральном и северном регионах есть большой дефицит электроэнергии, поэтому применяются не только графики почасовых отключений, но и аварийных отключений. Киев и Киевская область также в этом списке. Эта ситуация будет продолжаться до тех пор, пока не будут отремонтированы линии и другая инфраструктура для того, чтобы передать электроэнергию в Киев из других регионов страны, или не будут добавлены генерирующие мощности", — сказал Сахарук.

По его словам, если не будет новых обстрелов и разрушений, то отремонтировать все можно в ближайшее время – в течение следующих двух недель.

Ситуация с электроэнергией в столице

Ранее исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что в случае новых мощных российских обстрелов во время морозов в Киеве возможна эвакуация населения, ведь восстановление электроснабжения может занять часы.

По словам главы департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Романа Ткачука, власти Киева подготовили план эвакуации местного населения на случай полного отказа электросети в столице из-за обстрелов РФ.

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что из- за ракетных обстрелов россиян столица может полностью остаться без света, воды и связи. В столице уже сейчас подготовили большой запас топлива, генераторов, еды и питьевой воды на случай предполагаемого блекаута.

Читайте также: