Сколько будут продолжаться отключения света: эксперт оценил сроки восстановления системы

Предварительно отключения света могут остаться до конца недели.

Для восстановления энергосистемы Украины понадобится три-четыре дня, но отключения света возможны и на следующей неделе.

Об этом глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил в эфире телеканала "Новыны.LIVE".

"Нам нужно несколько дней, возможно, три-четыре дня, чтобы полностью возобновить работу нашей генерации. Но при этом отключения могут остаться до конца недели", — считает Попенко.

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По его словам, особенно от массированной российской атаки пострадали энергообъекты, обеспечивающие пиковое потребление утром и вечером. Это может продлить отключение света на следующую неделю.

Глава Союза потребителей компуслуг также отметил, что в странах Евросоюза электроэнергия в пять раз дороже, чем в Украине. Так что импорт создает убытки для украинских энергетических компаний, поэтому важно восстановить собственную генерацию.

Напомним, из-за устроенной 17 ноября массированной атаки РФ по Украине с 18 ноября вводятся графики отключений света.

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