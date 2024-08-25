Сколько будут продолжаться отключения света зимой: нардеп предоставил лучший и худший сценарии

Если температура воздуха в Украине зимой снизится до -10 °C, отключение света может занять до 8 часов в сутки.

Об этом сообщил член парламентского Комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк, передает Тelegraf.

Нагорняк оценил ситуацию по электроснабжению зимой при нескольких обстоятельствах.

"Если не будет новых ракетных атак на энергетическую инфраструктуру, наши энергетики смогут к зиме восстановить достаточный объем генерации. Это позволит при умеренных морозах (например -2-3 °C) избежать длительных отключений", — сказал эксперт.

В то же время, по его словам, в этом случае ограничениями все же возможны — на несколько часов в сутки. А если температура упадет до -10-15 °C, отключения могут быть более длительными.

"Если температура на улице будет -10 градусов, отключения могут продолжаться до 8 часов в сутки", — сказал он.

Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью ТСН рассказал о планах восстановления и защиты энергосистемы в Украине и как специалисты готовятся к сложной зиме. По его совам, в планеесть введение распределенной энергии, ведь она более сложна для атак врага.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ГАЛУЩЕНКО СКАЗАЛ ПРАВДУ, ЧТО БУДЕТ ЗИМОЙ! Выдержит ли инфраструктура обстрелы?

Благодаря децентрализации можно обеспечить энергоэффективное питание в определенном регионе, даже в случае разделения системы.

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