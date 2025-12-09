Сколько будут продолжаться жесткие графики отключения света в Украине: эксперт ответил

Блэкаут / © ТСН.ua

Удары России были ориентированы на разные объекты критической инфраструктуры: тепловые электростанции, подстанции атомных электростанций, операторов передачи и распределения электроэнергии.

Об этом сообщил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в интервью «Телеграфу».

На Западной Украине снова под ударом оказалась Бурштынская ТЭС, а также станции вдоль Днепра и снимающие мощность с Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС.

В Киевском регионе пострадала подстанция оператора системы передачи — ПС «Киевская» в Макарове. Также удары коснулись объектов в Полтавской области, в частности, в Кременчугском районе.

Рябцев объяснил, что следствием последних повреждений стало усиление графиков отключений.

«То, что сейчас у нас есть три-четыре очереди отключения электроэнергии в соответствии со стабилизационными графиками для бытовых потребителей и круглосуточные ограничения мощности для промышленности, подтверждает наличие серьезных повреждений,» — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что генерации в Украине недостаточно даже без учета недавних ударов. Четыре очереди отключений — это не менее четырех гигаватт мощности, которых не хватает.

Рябцев подчеркнул, что главная проблема — недостаток генерирующей мощи, прежде всего в прифронтовых регионах. Энергетики просто не успевают за декаду между ударами восстанавливать всё поврежденное.

Сколько можно ремонтировать Приднепровскую ТЭС? Сколько можно ремонтировать Бурштынскую? Есть объекты, которые повреждены, то есть уничтожены до основания. А чем их заменить, например, на Днепропетровщине, которая является самым большим потребителем электроэнергии в Украине? Честно говоря, не могу объяснить, чем и как», — сказал эксперт.

Что нужно для сокращения отключений

По словам Рябцева, уменьшить эту нехватку мощности можно только устанавливая малые энергетические установки, прежде всего в пострадавших регионах, чтобы хотя бы частично компенсировать четыре гигаватт дефицита. Энергетики имеют резервы оборудования для ремонтов в Укрэнерго и Облэнерго, но этого недостаточно без поддержки правительства.

Рябцев призвал власти решить проблему задолженности в 70 миллиардов гривен на рынке, создать стимулы для установки малых энергоустановок и сократить раздутые перечни защищенных потребителей.

«Сколько будут продолжаться столь жесткие графики отключений? До тех пор, пока не будет компенсирована потерянная мощность», — резюмировал эксперт.

Напомним, что в результате очередной массированной ночной атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины «Укрэнерго» вынуждено было применить аварийные отключения в ряде областей. По состоянию на утро 9 декабря зафиксировано увеличение потребления электроэнергии, что затрудняет ситуацию и повышает нагрузку на поврежденную систему.

Из-за ударов РФ без электроснабжения остались потребители в Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются там, где это позволяет ситуация безопасности.