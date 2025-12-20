Сколько будут стоить выборы в Украине: в ЦИК назвали потрясающую сумму

Выборы / © Associated Press

Реклама

Будущая избирательная кампания в Украине после завершения военного положения потребует значительных финансовых ресурсов. По предварительным расчетам, совокупная стоимость всех видов выборов составит минимум 20 миллиардов гривен.

Об этом заявил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в интервью «РБК-Украина».

По словам представителя ЦИК, по сравнению с 2019 годом, когда президентские выборы обошлись бюджету в 2 млрд. гривен, стоимость организации процесса выросла в разы. Главными факторами удорожания являются инфляция и специфика избирательного законодательства.

Реклама

Добавляет, что около 70% бюджета направляется на выплаты членам окружных, участковых и территориальных комиссий. Примерная стоимость первого тура составляет 4–5 млрд грн, а в случае проведения второго тура сумма возрастает до 6,5–7 млрд грн.

«В среднем избирательная кампания на выборах народных депутатов и местных выборах стоила ЦИК 4-5 миллиардов гривен. Президентская кампания стоит в полтора раза дороже, если будет второй тур», — объяснил Дубовик.

Сергей Дубовик подчеркнул, что базовые цифры ЦИК не отражают полную картину, поскольку существуют сопутствующие расходы общин и валютные риски.

«С учетом расходов органов местного самоуправления, если мы говорим обо всех трех видах выборов, это примерно 20 миллиардов гривен. Это условная цифра, но она жива — и это не меньше», — подытожил замглавы ЦИК.

Реклама

Он также добавил, что итоговая сумма может быть еще выше из-за необходимости расширения сети участков за границей. Это повлечет значительные валютные расходы на аренду помещений и логистику в других странах, где находятся миллионы украинских беженцев.

Представитель Комиссии признал, что такой финансовый объем является серьезным вызовом для государственного бюджета в условиях восстановления страны.

Напомним, в начале декабря в интервью Politico президент США Дональд Трамп заявил о необходимости провести президентские выборы в Украине. По его словам, Киев «использует войну, чтобы не проводить выборы».

Ранее в ЦИКе заявили о невозможности проведения выборов без изменения законодательства.