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Сколько церквей Московского патриархата осталось в Украине: цифра шокирует

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Сколько церквей Московского патриархата осталось в Украине: цифра шокирует

Почаевская лавра, пока находящаяся в собственности УПЦ МП

Пока полномасштабное вторжение РФ, 8193 церкви УПЦ Московского Патриархата продолжают функционировать в Украине.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в Православную церковь Украины (ПЦУ) перешло почти 600 религиозных приходов.

Об этом свидетельствует сервис мониторинга регистрационных данных "Опендатабот".

Больше религиозных учреждений покинули Московский патриархат на Киевщине (138), Хмельницкой (125) и Винницкой  областях (67).

В настоящее время 8193 церкви УПЦ Московского Патриархата продолжают функционировать в Украине.

Больше всего церквей Московского патриархата зафиксировано на:

  • Донецкой области — 683
  • Винницкой области — 534
  • Днепровщине — 527
  • Хмельницкой области — 506

В Киевской области зафиксирована 301 церковь УПЦ МП. В западных областях до сих пор тоже есть приходы Московского патриархата: Львовской — 18, Ивано-Франковской — 18, Тернопольской — 81, Волынской — 432, Ровенской — 404, а на Закарпатье еще больше — 490.

Ранее сообщалось, что в Чернигове священник УПЦ МП укусил военного.

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Дата публикации
Просмотры
1173
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