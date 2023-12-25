Сколько церквей Московского патриархата осталось в Украине: цифра шокирует

Пока полномасштабное вторжение РФ, 8193 церкви УПЦ Московского Патриархата продолжают функционировать в Украине.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в Православную церковь Украины (ПЦУ) перешло почти 600 религиозных приходов.

Об этом свидетельствует сервис мониторинга регистрационных данных "Опендатабот".

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Больше религиозных учреждений покинули Московский патриархат на Киевщине (138), Хмельницкой (125) и Винницкой областях (67).

В настоящее время 8193 церкви УПЦ Московского Патриархата продолжают функционировать в Украине.

Больше всего церквей Московского патриархата зафиксировано на:

Донецкой области — 683

Винницкой области — 534

Днепровщине — 527

Хмельницкой области — 506

В Киевской области зафиксирована 301 церковь УПЦ МП. В западных областях до сих пор тоже есть приходы Московского патриархата: Львовской — 18, Ивано-Франковской — 18, Тернопольской — 81, Волынской — 432, Ровенской — 404, а на Закарпатье еще больше — 490.

Ранее сообщалось, что в Чернигове священник УПЦ МП укусил военного.

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