Сколько часов в сутки могут быть отключение света зимой: неутешительный прогноз ООН

Из-за обстрелов критической инфраструктуры со стороны РФ в Украине зимой могут ожидать длительные отключения света. Речь идет о 18 часах суток без электроснабжения.

Об этом говорится в отчете ООН.

Последствия значительно усугубятся зимой.

В некоторых регионах Украины зимой температура опускается ниже –10°C, а иногда и ниже –20°C. Холодная погода и короткий световой день означают, что зимой энергопотребление увеличивается на 20-25%. Так, в течение 12 и более часов ежедневно продолжалось отключение электроэнергии в некоторых регионах, включая Киев.

"Несмотря на значительные и дорогостоящие меры, которые предпринимает Украина для смягчения последствий, их недостаточно для компенсации потери генерирующих мощностей в этом году", — пояснили в ООН.

В июне специалисты отмечали, что население ждет тяжелая зима с дефицитом электроэнергии более 30% из-за нехватки от 3 до 6 гигаваттов электроэнергии в пиковые часы.

"Эксперты сообщили ММПЧУ, что этот дефицит может привести к отключениям электроэнергии зимой от 4 до 18 часов в сутки. Насколько гражданское население пострадает от последствий этих атак в предстоящую зиму зависит от нескольких факторов".

Хотя энергетические компании работают над восстановлением поврежденного оборудования, пока неясно, сколько мощностей удастся восстановить к началу зимы. Масштабы отключения электроэнергии также будут в значительной степени зависеть от того, насколько холодной будет зима.

"Влияние на гражданское население будет зависеть от того, будут новые атаки российских вооруженных сил на энергетическую инфраструктуру. Технические эксперты, опрошенные ММПЧУ, отметили, что самых серьезных последствий для гражданского населения можно было бы избежать, если бы отключение электроэнергии было ограничить несколькими часами по графикам", — говорится в отчете.

Если новые атаки приведут к продолжительным аварийным отключениям, последствия будут значительными.

Напомним, комитет Верховной Рады по цифровой трансформации рекомендовал рассмотреть в первом чтении законопроект №11431, который будет стимулировать операторов связи устанавливать альтернативные источники питания.

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