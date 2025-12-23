Сколько часов не будет света: эксперт дал мрачный прогноз на неделю

Отключение света в Украине / © ТСН

После очередной массированной атаки России большинство областей Украины перейдут на 3 — 4 очереди отключений света. Электроэнергии может не быть по 16 часов ежедневно.

Такую оценку дал энергетический эксперт Геннадий Рябцев, сообщает УНИАН.

Рябцев считает, что в ближайшее время в Украине будут действовать 3 — 4 очереди отключений света с постепенным ослаблением по мере восстановления поврежденных энергообъектов.

Он отметил, что прогнозируемое снижение температуры воздуха в ближайшие дни не будет иметь существенного влияния на графики ограничений электроснабжения.

«Возможно по полчаса добавят в очередях отключений», — сказал Рябцев.

По словам специалиста, резкий рост потребления электроэнергии обычно происходит лишь в случае похолодания до -10…-15 градусов.

Также он обратил внимание, что во время последних атак российские войска снова били по ключевым объектам энергетической инфраструктуры — подстанциям, которые обеспечивают снятие мощности с атомных электростанций, а еще по тепловым электростанциям.

"Те же самые цели снова: подстанции, которые отвечают за снятие мощности с АЭС, тепловые электрострации. Если посмотреть сообщения мониторинговых каналов, куда что летит, то можно увидеть названия очень знакомых населенных пунктов: Добротвир, Бурштын. Если туда летит, то это, наверное, по соответствующим ТЭС. Если сказано, что Ровенская и Хмельницкая область почти обесточены — это означает, что повреждены подстанции, которые отвечают за снятие мощности с соответствующих АЭС», — отметил Рябцев.

Эксперт напомнил, что после атак РФ по распоряжению «Укрэнерго» пришлось уменьшить мощность энергоблоков атомных электростанций.

«Поэтому увеличится продолжительность отключений, в том числе и на Западной Украине«, — подчеркнул он.

В то же время Рябцев отметил, что в большинстве регионов из-за ударов врага вводили аварийные отключения, однако подчеркнул, что «никакого блэкаута нигде нет».

Объясняя ситуацию, он добавил: «Те обесточивания, которые были, они превентивные, то есть диспетчер дал команду на время атаки отключить мощность. Это было сделано. И это позволило уменьшить нанесенный ущерб».

По словам эксперта, после завершения восстановительных работ графики отключений света вернутся к плановому режиму.

Отдельно он обратил внимание на ситуацию в западных регионах, где также временно будут применять ограничения электроснабжения.

«До этого очередей не было, а сейчас, возможно, на неделю вернутся очереди отключений на Западной Украине», — подытожил Рябцев.

Напомним, в ночь на 23 декабря Россия осуществила массированную атаку на энергосистему Украины, применив более 600 дронов и десятки ракет. По данным премьера Юлии Свириденко, основной удар пришелся на западные области, были введены графики аварийных отключений света по всей стране. Все профильные службы координируют работу для ликвидации последствий и скорейшей стабилизации энергосистемы.