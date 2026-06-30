Сколько часов в сутки не будет света: эксперт шокировал прогнозом

Отключение света / © pixabay.com

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Есть несколько сценариев: один из них — в жаркие дни в Украине графики отключения света могут длиться от 2 до 4 часов.

Об этом в эфире Киев24 сказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Он объяснил, что из-за российских ударов энергосистема находится в сложной ситуации, а жара добавляет нагрузку, которая может приводить к аварийным отключениям.

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«Безусловно, что энергосистема находится, мы это прекрасно знаем, в состоянии войны, в очень сложной технической ситуации много повреждений, и трансформаторное оборудование, и оборудование высоковольтных линий электропередачи. Она перегружается в такой ситуации, поэтому могут возникать даже аварийные отключения, которые мы уже видели в Киеве на прошлой неделе», — отметил эксперт.

Он подчеркнул: во избежание продолжительности отключений света важно полностью привлечь все возможности импорта.

«Об этом я уже много раз говорил, то есть, если будет жаркая погода, то действительно у нас в отдельные дни наиболее жаркие могут быть графики почасовых отключений от 2 до 4 часов. То есть, от половины очереди до одной очереди, но не каждый день, только в отдельные пиковые дни потребления из-за жары», — добавил Омельченко.

Отключение света 30 июня — что известно

Во вторник, 30 июня, по решению «Укрэнерго», во всех регионах вводятся графики отключения света. Графики отключения света будут действовать в течение 5 часов — с 17:00 до 22:00.

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Причина введения ограничений — значительный рост энергопотребления из-за жаркой погоды. Ограничения будут применяться вечером для всех категорий потребителей. Подробнее с графиками можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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