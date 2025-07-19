Сколько человек мобилизуют ежемесячно в Украине: нардеп назвал цифры

В Украине ежемесячно мобилизуют десятки тысяч украинцев

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После начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 г. в Украине объявили мобилизацию. Война длится четвертый год и требует продолжения мобилизационных мер. Поэтому в ряды Сил обороны Украины ежемесячно мобилизуют тысячи граждан, но огромное количество военнообязанных украинцев до сих пор не обновили свои военно-учетные данные и избегают мобилизации.

Об этом рассказал народный депутат от партии Голос, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Radio NV.

«Мы в месяц призываем, чтобы не говорить конкретной цифры, около 30 тысяч личного состава. Да, эти случаи [злоупотреблений со стороны ТЦК — ред.] являются 100 процентов. Но говорим о том, что у нас, пожалуй, 1,5 миллиона человек не обновили свои данные и не идут в ТЦК. И давайте говорить о случаях, когда у нас солдаты на первой линии сидят по 200 дней [без ротации — ред.]», — подчеркнул Костенко.

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Напомним, Костенко также напомнил, что по закону мобилизацию должны координировать местные власти . Но чиновники всеми возможными способами избегают своих обязанностей, чтобы не подвергать себя гневу населения. Так что невыполненные обязанности чиновников приходится брать на себя военным, то есть ТЦК.