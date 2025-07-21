Сколько человек мобилизуют в Украине ежемесячно: нардеп сообщил детали

Мобилизация в Украине / © ТСН

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В Украине ежемесячно мобилизуют до 30 тысяч человек. Активно развивается система рекрутинга, а количество желающих добровольно вступить в военную службу растет.

Об этом сообщил народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга, передает Укринформ.

«Президент, как верховный главнокомандующий, отметил, что на сегодняшний день мы проводим мобилизацию в соответствии с планами, которые имеет Генеральный штаб, Командование Вооруженных сил Украины. То есть мобилизуется до 30 тысяч человек ежемесячно. Процессы продолжаются», — сказал депутат.

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По словам Вениславского, в Украине активно развивается система рекрутинга и количество желающих добровольно вступить на военную службу растет.

«Наши рекрутинговые сети достаточно интенсивно развиваются и рекрутинг, скажем так, существенно увеличивается. Если раньше добровольцев было до 5%, то сейчас более 10%, и эта цифра постоянно растет», — подчеркнул он.

Депутат также добавил, что все новые механизмы, предусмотренные законодательством по поддержанию мобилизационного процесса, уже дают свой результат.

«Я думаю, что мобилизация происходит, возможно, не совсем так, как этого хотели бы Вооруженные силы Украины и граждане Украины. Но в такой войне, которая длится уже три с половиной года, не находилась ни одна страна современного мира за последние почти сто лет. Поэтому мы должны исходить из реалий. И, к большому сожалению, не всегда все происходит так, как хотелось бы. Но я думаю, что постепенно мы придем к тому…» — подытожил Вениславский.

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