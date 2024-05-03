Сколько человек может эмигрировать из Украины в 2024 году: отчет НБУ

Впрочем, впоследствии люди будут массово возвращаться домой.

Ожидается, что в 2024 году будет очередная волна внешних мигрантов. Речь идет о 200 тысячах человек. В следующем году (2025-2026 в Украину должны вернутся 1,2 миллиона человек).

Об этом идет речь в инфляционном отчете НБУ.

Краткие выводы НБУ:

2024 год – отток внешних мигрантов в количестве 200 тыс. человек;

2025 год – возвращение мигрантов в количестве 400 тыс. человек.

2026 год – в страну вернется до 800 тыс. человек.

В частности, на это повлияет нормализация экономики Украины в 2025 году и постепенное сокращение программ поддержки украинских беженцев в ЕС.

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