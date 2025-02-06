Сколько человек осталось на подконтрольной Украине территории — ответ демографа

На середину 2024 года в Украине, а именно на подконтрольных ей территориях, проживало 30 млн человек.

Об этом Центру противодействия дезинформации рассказала директор Института демографии и социальных наук имени М.В. Птицы НАН Украины Элла Либанова.

"Вот по состоянию на середину прошлого года, где-то 30 млн в границах подконтрольных украинским властям вроде бы есть. Ну я так — очень осторожно, плюс-минус полмиллиона точно", — сказала Элла Либанова.

Эксперт также рассказала, как именно демографы выясняют численность населения в Украине.

"Мы пытаемся выяснить численность населения в границах 1991 года. Для нас это принципиальной., – рассказала Либанова.

По ее словам, к этим показателям демографы прибавляют людей старшего и младшего возраста, которые не пользуются мобильными телефонами, что в целом является сложной, но результативной методикой.

Напомним, ранее говорилось, что снижение мобилизационного возраста нецелесообразно, поскольку психологическая зрелость юношей завершается лишь в 25 лет. Такое мнение высказала директор Института демографии и социальных наук имени М.В. Птицы НАН Украины Элла Либанова.

Читайте также: