ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
184
Время на прочтение
1 мин

Сколько человек осталось на свободной территории Украины: Forbes назвал неожиданную цифру

В настоящее время население Украины с учетом временно оккупированных территорий, вероятно, сократилось до 1920-х годов.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Популяция Украины

Популяция Украины / © ТСН.ua

На свободной территории Украины осталось примерно 30,5 млн человек.

К такому выводу пришли аналитики Forbes Украина, использовав четыре альтернативных метода оценки, основной из которых уровень потребления воды. Об этом говорится на сайте издания.

«Общая численность населения в международно признанных границах составляет 35-35,5 млн. Это близко к количеству людей, проживавших на этой территории в 1920-х, и только на 2 млн больше, чем после Второй мировой войны», — пишет издание.

Последняя перепись в Украине состоялась в 2001 году, тогда население составило 48,46 млн человек. По данным на 1 декабря 2019 года, население Украины (без временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма) составило 37,29 млн человек.

К слову, на территории Европейского Союза сейчас проживает около 4,7 миллиона украинских граждан, пользующихся механизмом временной защиты.

Дата публикации
Количество просмотров
184
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie