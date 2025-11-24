Сколько человек осталось на свободной территории Украины: Forbes назвал неожиданную цифру

Популяция Украины / © ТСН.ua

Реклама

На свободной территории Украины осталось примерно 30,5 млн человек.

К такому выводу пришли аналитики Forbes Украина, использовав четыре альтернативных метода оценки, основной из которых уровень потребления воды. Об этом говорится на сайте издания.

«Общая численность населения в международно признанных границах составляет 35-35,5 млн. Это близко к количеству людей, проживавших на этой территории в 1920-х, и только на 2 млн больше, чем после Второй мировой войны», — пишет издание.

Реклама

Последняя перепись в Украине состоялась в 2001 году, тогда население составило 48,46 млн человек. По данным на 1 декабря 2019 года, население Украины (без временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма) составило 37,29 млн человек.

К слову, на территории Европейского Союза сейчас проживает около 4,7 миллиона украинских граждан, пользующихся механизмом временной защиты.