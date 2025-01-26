Сколько человек осталось в Украине: демограф назвал реальную цифру

В то же время, известный демограф Александр Гладун отметил, что ситуация в Украине ухудшается.

Западные эксперты приводят данные, что количество населения на подконтрольной Украине территории составляет 29 млн. человек. Это количество соответствует действительности.

Об этом ТСН.ua рассказал Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ.

По его словам, численность населения на подконтрольной территории эксперты оценивают примерно в 29 млн. человек.

«С погрешностью плюс-минус в 1 миллион. В наших сложных условиях это вполне приемлемая погрешность. Более-менее эта цифра соответствует реальности. объективной информации", — добавил Гладун.

Напомним, в течение трех лет полномасштабной войны демографическая ситуация в Украине продолжает ухудшаться. Об этом тоже говорят демографы. Между тем, в западных СМИ пишут о катастрофе с демографией в Украине.

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