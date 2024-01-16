Сколько человек остаются в Авдеевке и почему они не эвакуируются: Барабаш объяснил

В Авдеевке до сих пор оста.тся очень много людей. В городе, который беспощадно обстреливают российские оккупанты, на сегодняшний день находятся 1129 местных.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил руководитель Авдеевской МВА Виталий Барабаш.

"Действительно, еще очень много людей остаются в городе. По состоянию на сейчас 1129 человек в городе. "Белые ангелы" постоянно вывозят людей. Но в основном удается вывозить одного, двух, максимум трех человек. Также есть три группы волонтеров, которые помогают нам с эвакуацией. Каждый день, если есть звонок, что есть люди, которые хотят уехать, то ребята всегда готовы. Можно забрать и собак, и кошек, коров забрать не получается, для них уже места нет", – подчеркнул Виталий Барабаш.

По его словам, люди говорят, что не хотят эвакуироваться. Самая главная причина – это страх дороги, которая постоянно обстреливается российскими оккупантами.

"Что люди говорят, почему не хотят эвакуироваться. Разное говорят. Но радует, что уже не говорят, что некуда ехать. Потому что раньше было очень много именно таких ответов. Большинство ответов сейчас, и здесь я соглашаюсь с ними, – это страх дороги. Здесь я понимаю, потому что не так страшно быть в самой Авдеевке, сколько страшно выезжать или въезжать. Дорога, которая составляет 22 километра, она постоянно под обстрелами. Враг применяет дроны, и это очень страшно", – подчеркнул руководитель Авдеевской МВА.

Кроме того, люди боятся, что если уедут, то уже домой не вернутся. Условно, процентов 70 из таких пожилых людей. Им морально сложно принять решение.

Напомним, что Россия провалила первоначальный план захвата Авдеевки.

Читайте также: