Сколько человек погибло в Мариуполе: Зеленский назвал потрясающие цифры

Точное количество погибших назвать невозможно, пока не будут проведены "определенные работы на месте".

Число украинцев, погибших во время российского вторжения в Мариуполе, может составить тысячи или десятки тысяч.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской журналистке Чечилии Салли.

По его словам, точное количество погибших назвать невозможно, пока не будут проведены "определенные работы на месте".

“У нас была информация, что россияне убили около 20 тысяч. Но я не могу сказать конкретно”, – заметил президент.

Зеленский отметил, что во время боевых действий, которые велись во время штурма россиянами этого украинского города, очень многие были ранены и они погибли под завалами.

При этом он пояснил, что быстрое восстановление домов в Мариуполе обусловлено тем, что оккупанты пытаются скрыть следы своих преступлений.

"Это, прежде всего, для того, чтобы спрятать всех людей, которых они убили", — подчеркнул он.

Владимир Зеленский напомнил, что так же россияне отстраивали город Грозный, полностью разрушенный во время Чеченской войны.

Также украинский президент сказал, что пока неизвестно, сколько людей, в том числе детей, россияне вывезли из Мариуполя.

“Четыре тысячи мы вернули. А там – еще тысячи”, — подчеркнул он.

Кроме того, по словам Зеленского, неизвестна судьба гражданских, которые выходили с протестами против оккупации — их могли убить или пытать в заключении.

"Это могут быть сотни, тысячи или десятки тысяч людей", — подытожил он.

Напомним, очередную партию учащихся из временно оккупированного Мариуполя вывезли в Россию. 119 украинских школьников старших классов пройдут " перевоспитание" во время агитационных встреч с российскими пропагандистами.

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