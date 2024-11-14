Сколько человек работает в ТЦК на самом деле: в Минобороны отреагировали на заявление Безуглой

В частности, около 7000 работников территориальных центров – это гражданские.

В украинских ТЦК и СП на сегодняшний день работают 36 тыс. человек, а не 100 тыс., как заявляла народная депутат Марьяна Безуглая.

Об этом спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин сообщил в эфире телемарафона.

"В ТЦК работает сейчас 36 000 человек, среди которых почти 7000 – это гражданские. Среди военных есть ограниченно пригодные – достаточно много таких людей. Также есть около 3000 женщин. Поэтому не совсем те цифры, которые вы озвучили, соответствуют действительности", – ответил Лазуткин на вопрос ведущего.

Напомним, накануне Безуглая заявила, что численность работников в ТЦК вместе с рекрутинговыми центрами составляет до 100 тыс. По мнению народной избранницы, ликвидация ТЦК освободила бы до 50 тыс. военных, которые могли бы пополнить боевые подразделения.

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