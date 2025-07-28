Сколько человек удалось вернуть из российского плена: Зеленский назвал цифру

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с почти всеми в команде, кто работает для освобождения пленных и помощи им. Были представители штаба, представители служб, привлекаемых к обменам, команда Офиса и люди, освобожденные из российской неволи, — защитники по разным направлениям фронта, и в частности из Мариуполя, «азовцы», парамедикиня Тайра, Ление Умерова — гражданская, которую оккупанты захватили в Крыму.

Об этом президент сообщил в соцсетях.

Зеленский рассказал, что с начала полномасштабной войны в общей сложности вернули живыми из плена 5 тысяч 857 человек. Вне обменов — еще 555 человек. По результатам обменов в рамках Стамбула вернули более тысячи наших воинов.

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«Благодарен всем за эту встречу. Почтили память воинов, погибших от ужасного теракта в Оленовке. Мы говорили о самом важном: возвращение всех наших людей домой, на каком этапе мы сегодня с обменами. Ни дня не останавливаемся. С начала полномасштабной войны в общей сложности вернули живыми из плена 5 тысяч 857 человек. Вне обменов — еще 555 человек. По результатам обменов в рамках Стамбула вернули более тысячи наших воинов. Надеемся уволить и тех гражданских, которые сейчас содержатся в России», — написал он.

Зеленский подчеркнул, что важно продолжать обмены, проверять ситуацию по каждой фамилии.

«Каждый и каждый важны. Я благодарен всем, кто делает максимум для того, чтобы обмены были возможны, и всем помогающим. Благодарю и наших воинов, которые пополняют обменный фонд для Украины», — подытожил он.

Напомним, в Украине появилась новая важная дата: 28 июля Рада утвердила День памяти замученных или погибших в плену.

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