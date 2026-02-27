- Дата публикации
Сколько человек Украина мобилизует ежемесячно: Зеленский назвал цифру
Зеленский назвал темпы мобилизации и объяснил, почему на фронте все равно не хватает людей.
Украина мобилизует примерно 30–34 тысяч человек ежемесячно, тогда как Россия — примерно на 10 тысяч больше.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Sky News.
«Мы мобилизуем 30-33-34 тысячи человек в месяц. В России этот показатель на 10 тысяч выше ежемесячно», — сказал Зеленский.
Глава государства признал, что, несмотря на такое количество мобилизованных, в ВСУ ощущается нехватка личного состава.
«Это большая цифра для нас. Это длительный процесс. Мы мобилизуем, сколько можем, и даже с таким количеством всегда есть вопросы от кого-то, на какое-то направление, что им нужно больше, потому что они хотят больше ротаций. И они правы, потому что люди устали. Когда уставший, моральный дух падает. Это ясно. Надеюсь, командиры справятся лучше», — сказал Зеленский.
Президент надеется, что ситуация на фронте улучшится, ведь у Украины появилось больше дронов и дальнобойного оружия.
В то же время он напомнил, что у России тоже есть много проблем с набором людей в армию.
«Россия бросает необученных людей прямо на фронт. Не дают время подготовиться. А мы учим людей, а потом они идут (на фронт — Ред.). Офицеры пытаются дать людям качественное обучение, чтобы они были готовы к вызовам на фронте», — сравнил Зеленский.
Ранее президент Владимир Зеленский назвал условие отказа в мобилизации в Украине.