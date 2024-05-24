Сколько человек уже обновили данные через "Резерв+": в Минобороны ответили

Около миллиона украинцев уже обновили свои данные через приложение "Резерв+". Он стал самым популярным способом исполнения нормы закона о военном учете.

Украинцы активно обновляют свои данные через приложение "Резерв+".

Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телеканала "Эспрессо".

"Есть три возможности обновить свои данные – это ТЦК, ЦПАУ и "Резерв+". Напомню, что в мае этого года мобилизация не начиналась, она продолжается, ведь продолжается агрессия РФ. То есть нужно подкрепление на линии боевого столкновения. Нужны люди, которые будут сдерживать врага. Приложение "Резерв+" стало наиболее популярным", — рассказал Лазуткин.

По словам спикера Минобороны Украины, около миллиона человек уже обновили свои данные именно через "Резерв+".

"Около 11 тыс. украинцев сделали это за пределами нашей страны в Польше, Германии, Чехии и Канаде. Также около 120 тыс. военнообязанных женщин уточнили свои данные через приложение "Резерв+". 145 тыс. людей, которые забронированы или имеют отсрочку, также выполнили норму закона. Очевидно, именно через приложение "Резерв+" украинцы имеют желание обновлять свои данные", - сказал Лазуткин.

По его словам, несмотря на то, что в первые дни работы в приложении были сбои из-за перегрузки серверов, сейчас все работает.

Напомним, для украинских военнообязанных запустили новое приложение "Резерв+". С его помощью можно удаленно уточнить учетные данные в территориальном центре комплектования (ТЦК). Зачем нужен "Резерв+", как работает приложение и нужно ли идти в военкомат — читайте в материале ТСН.ua.

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