Сколько человек в розыске в Ровенской области из-за неявки в ТЦК: названа цифра

В Ровенской области территориальные центры комплектования разыскивают 9 555 уклонистов от военной службы мужчин. Военнообязанных разыскивают правоохранители.

Об этом рассказала "Суспільному" спикер Ровенского областного ТЦК Татьяна Камеристова.

По ее словам, в области возбуждено 942 уголовных дела об уклонении от призыва. Речь идет о людях, которые получили повестку и не явились по вызову в ТЦК.

"Человек, получивший повестку под личную подпись обязан явиться. Если он не явился, мы выжидаем определенный промежуток времени, тогда их данные передаем правоохранителям", — подчеркнула Камеристова.

Представительница ТЦК и СП подчеркнула, что 148 мужчин привлекли к уголовной и административной ответственности.

"Каждый гражданин Украины обязан обратиться в ТЦК для уточнения своих данных. Не обязательно человек, который будет призван в ряды Вооруженных сил, будет на передовой. Есть подразделения обеспечения, есть штабные должности. Есть много людей, которые имеют ограничения из-за состояния здоровье, или по семейному положению — они не будут призваны в армию. В любом случае уточнить свои данные они обязаны", — подчеркнула Татьяна Камеристова.

Как сообщалось, в Черновицкой области из-за неявки в ТЦК и СП разыскивают более 5 тысяч уклонистов. В общей сложности почти 30 тысяч военнообязанных не прибыли в ТЦК и СП для уточнения своих данных.

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