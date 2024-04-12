Сколько человек в розыске в Запорожской области из-за неявки в ТЦК: названа цифра

В Запорожской области территориальные центры комплектования разыскивают около пяти тысяч человек. Среди них не только уклонисты, но и мужчины, которые не обновили свои данные.

Об этом "Суспільному" рассказал временно исполняющий обязанности начальника отдела по связям с общественностью областного ТЦК и СП Максим Кара.

Он отметил, что это мужчины, которые либо учатся, но не предоставили информацию в РТЦК, либо они приобрели инвалидность и также не уточнили свои учетные данные:

"В настоящее время проводятся мероприятия по повторному оповещению, обхождению адресов местожительства, также во время патрулирования национальной полиции в городе, или на блокпостах, такие люди оказываются. Извещается РЦК. Человек доставляется в районный территориальный центр для выписки протокола или по месту обнаружения такого лица составляется уже протокол. После чего вручается повестка", — подчеркнул Кара.

По его словам, документы на находящихся в розыске людей ТЦК передает в Нацполицию. Кроме того, данные вносят в реестр военнообязанных "Оберегов". Благодаря этому патрульные могут обнаружить гражданина, если он находится в другой области. Затем уведомляют РТЦК по месту регистрации и составляют протокол, а уже после этого выписывают повестку в районный центр комплектования.

Как сообщалось, в Черновицкой области из-за неявки в ТЦК и СП разыскивают более 5 тысяч уклонистов.В общей сложности почти 30 тысяч военнообязанных не прибыли в ТЦК и СП для уточнения своих данных.

Читайте также: