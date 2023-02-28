Сколько чиновников сражаются на фронте: в правительстве ответили

В Кабмине назвали количество госслужащих, которые к концу первого года полномасштабной войны защищают Украину.

На сегодняшний день более 3,5 тыс. государственных служащих в рядах ВСУ, Нацгвардии, СБУ и других военных формированиях защищают Украину с оружием в руках. 108 чиновников погибли, 80 получили ранения.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в эфире телемарафона.

"В общей сложности на конец года таких людей (госслужащих, воюющих на фронте — ред.) было 3 637 человек. К сожалению, по состоянию на конец года 108 государственных служащих погибли, 80 были ранены", — сообщил Немчинов.

По его словам, еще более 200 госслужащих числятся пропавшими без вести.

Напомним, ранее юрист рассказал, могут ли призвать в армию мэров и депутатов.

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