Сколько дальнобойных дронов запланировано выпустить в 2024 году: ответ Федорова

Это оружие очень важно для выполнения поставленных целей.

В 2024 году запланировано изготовить гораздо больше дальнобойных дронов, чем в прошлом. Их будет достаточно, чтобы поразить все необходимые цели на территории Российской Федерации.

Об этом в эфире телемарафона сказал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Так, на вопрос ведущего, сколько дальнобойных дронов запланировано выпустить в этом году, он заявил:

"Достаточно для того, чтобы поразить все необходимые цели на территории Российской Федерации. Но это уже достаточно такая сенситивная информация. Но их будет гораздо больше, чем в прошлом году", – лаконично сказал Федоров.

Ранее Федоров сказал, что Украина может сделать более миллиона FPV-дронов. Кроме того, предусмотрены другие категории.

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