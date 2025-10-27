Сколько дальнобойных ракет не хватает Украине для защиты неба: авиаэксперт дал ответ

УАБы

У нас недостаточное количество ракет класса «воздух-воздух», которые от места запуска должны работать на расстоянии 140-160 км, чтобы отогнать вражескую авиацию от границ.

Об этом рассказал президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов Геннадий Хазан в эфире «Эспрессо».

«Можно отогнать от границ вражескую авиацию с УАБами хоть послезавтра, если бы наши союзники передали нам дальнобойные ракеты класса „воздух-воздух“, которые должны работать на расстоянии 140-160 км от места запуска. Тогда нам удалось поражать и уничтожать российскую авиацию, не давать им возможности выходить на дистанцию пуска. Почему они начали использовать УАБ с реактивными двигателями, потому что это была одна из попыток — если Украина будет использовать дальнобойные ракеты, чтобы продолжать бить по переднему краю, а россияне будут их запускать с большей дистанции для того, чтобы украинцы не поражали. Исходя из того, что у нас не очень большое количество ракет большой дальности класса „воздух-воздух“, россиянам сейчас удается использовать эти УАБы на большую дистанцию вглубь территории Украины», — прокомментировал эксперт.

Хазан отметил, что определенное количество новых самолетов и дальнобойных ракет класса «воздух-воздух» приведет к тому, что россияне либо вообще перестанут использовать УАБы, либо это будет существенно влиять на возможность вообще сбрасывать эти УАБы. Соответственно, будет существенно уменьшено количество УАБ, которое враг сможет применяться по Украине.

