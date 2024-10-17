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Сколько дел по СЗЧ и дезертирству открыли за время "полномасштабки" — данные СМИ

Сколько дел по СЗЧ и дезертирству открыли за время "полномасштабки" — данные СМИ

Мобилизация в Украине. Коллаж ТСН.ua

По информации СМИ, больше всего производств по СЗЧ было открыто в течение января-сентября 2024 года — 35 307.

С начала полномасштабного вторжения в Украине открыли почти 90 тыс. производств по самовольному оставлению части (СЗЧ) и дезертирства.

Об этом пишет NV со ссылкой на ответ Офиса генпрокурора по запросу Романа Лихачева, военного адвоката и юриста Центра оказания поддержки ветеранам.

Отмечается, что с января 2022 года по сентябрь 2024 года было открыто 59 606 уголовных производств в отношении СЗЧ. Однако в суд было направлено только 4 698 производств. А закрыто было 2592 дел.

По информации, полученной NV, больше всего производств по СЗЧ было открыто в течение января-сентября 2024 года — 35 307.

Больше всего дел было возбуждено в следующих областях:

  • Донецкой (8 574),
  • Днепропетровской (3 308),
  • Житомирской (2 433),
  • Львовской (2 170),
  • Черниговской (2010).

Больше дел в суд передали во Львовской (184) и Запорожской (177) областях.

Кроме того, в течение 2022-2024 годов в Украине было открыто 29 521 производства по дезертирству (ст. 408 УКУ). Только 442 дела направили в суд, а 414 закрыли, пишут в NV.

За 9 месяцев 2024 года было открыто 18 196 производств по делу "дезертирство". Наибольшее количество таких дел возбуждено в Запорожской (6144), Харьковской (5771) и Донецкой (5318) областях.

Ранее адвокат Андрей Писаренко объяснил, какая разница между СЗЧ и дезертирством.

Напомним, 9 октября работники ГБР задержали военнослужащего 56 отдельной мотопехотной бригады, журналиста и блогера Сергея Гнездилова, ранее публично заявившего о СЗЧ.

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