Сколько дел против уклонистов возбуждено в Украине: ответ Нацполиции

В Украине возбуждено более 9 тысяч уголовных дел по факту уклонения от мобилизации. В частности, львиная доля производств зарегистрирована в Закарпатской области.

Об этом пишет "РБК-Украина".

По информации Нацполиции, правоохранители открыли 9620 дел по статье об уклонении от мобилизации. Больше всего производств в Закарпатской (1053) и Днепропетровской (934) областях.

"При этом почти 2,5 тысячи дел рассматриваются в судах, а 4,5 тысячи были закрыты", – добавляется в сообщении.

Ранее нардеп Кривошеев жестко высказался о мужчинах, не желающих воевать.

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