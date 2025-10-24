- Дата публикации
Категория
Украина
Сколько денег не хватает Украине на газ: Свириденко поразила суммой
После российских ударов Украина ищет миллиарды газа. У правительства есть две стратегии, как покрыть дефицит.
Российские атаки на газовые хранилища создали критическую ситуацию с энергообеспечением Украины, несмотря на накопленный запас 13,2 миллиарда кубометров. Как следствие, стране срочно необходимо мобилизовать около 2 миллиардов евро для дополнительного форсированного импорта газа.
Об этом сегодня в Верховной Раде во время часа вопросов правительству заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет Общественное.
«Мы оцениваем необходимый объем финансирования для дополнительного импорта газа в около 2 миллиардов евро», — подчеркнула Свириденко.
Финансирование в два этапа
Глава правительства представила двойную стратегию привлечения средств:
Внутренняя мобилизация: запуск внутренних резервов, включая использование средств из резервного фонда и активное финансирование деятельности «Нефтегаза» со стороны банковского сектора.
Привлечение международной поддержки: активизация сотрудничества с ключевыми финансовыми институциями, такими как ЕБРР и Европейский инвестиционный банк, для получения грантов и ссуд.
Свириденко также сообщила о первых положительных сдвигах от международных партнеров: Норвегия предоставляет Украине грант в размере 150 миллионов долларов .
Германия подтвердила предоставление дополнительных 60 миллионов евро в соответствующий фонд после сегодняшней встречи с министром энергетики Германии. Эти средства также будут направлены на срочную закупку газа.
Ранее мы писали, что Россия постоянно пытается в осенне-зимний сезон оставить Украину без тепла и света. Подобная тактика уже применялась РФ в предыдущие два отопительных сезона, но тогда она не принесла результата.
Также сообщалось, что у Украины есть проблема с газом, и связана она с российскими атаками на инфраструктуру, с проваленным менеджментом и закупкой. Существует очень большой риск, что уже в декабре-январе не будет хватать газа, что представляет угрозу для отопительного сезона.