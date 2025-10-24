Сколько денег не хватает Украине на газ: Свириденко поразила суммой

Юлия Свириденко

Российские атаки на газовые хранилища создали критическую ситуацию с энергообеспечением Украины, несмотря на накопленный запас 13,2 миллиарда кубометров. Как следствие, стране срочно необходимо мобилизовать около 2 миллиардов евро для дополнительного форсированного импорта газа.

Об этом сегодня в Верховной Раде во время часа вопросов правительству заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет Общественное.

«Мы оцениваем необходимый объем финансирования для дополнительного импорта газа в около 2 миллиардов евро», — подчеркнула Свириденко.

Финансирование в два этапа

Глава правительства представила двойную стратегию привлечения средств:

Внутренняя мобилизация: запуск внутренних резервов, включая использование средств из резервного фонда и активное финансирование деятельности «Нефтегаза» со стороны банковского сектора. Привлечение международной поддержки: активизация сотрудничества с ключевыми финансовыми институциями, такими как ЕБРР и Европейский инвестиционный банк, для получения грантов и ссуд.

Свириденко также сообщила о первых положительных сдвигах от международных партнеров: Норвегия предоставляет Украине грант в размере 150 миллионов долларов .

Германия подтвердила предоставление дополнительных 60 миллионов евро в соответствующий фонд после сегодняшней встречи с министром энергетики Германии. Эти средства также будут направлены на срочную закупку газа.

Ранее мы писали, что Россия постоянно пытается в осенне-зимний сезон оставить Украину без тепла и света. Подобная тактика уже применялась РФ в предыдущие два отопительных сезона, но тогда она не принесла результата.

Также сообщалось, что у Украины есть проблема с газом, и связана она с российскими атаками на инфраструктуру, с проваленным менеджментом и закупкой. Существует очень большой риск, что уже в декабре-январе не будет хватать газа, что представляет угрозу для отопительного сезона.