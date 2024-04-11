Сколько денег нужно Украине, чтобы победить в войне с Россией: Подоляк ошеломил цифрами

Михаил Подоляк отметил, что помощь должна быть своевременной, потому что себестоимость войны растет.

Украина почти пол года ждет выделения помощи от США, которую до сих пор не могут принять в Конгрессе. Но себестоимость войны за это время изменилась, поэтому 61 миллиарда уже недостаточно, чтобы переломить ход боевых действий и заставить Россию проиграть.

Об этом сказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.

Во сколько обойдется война в 2024 году

В 2024 году Кремль выделит на войну 350–400 млрд долларов. Чтобы противостоять агрессору, Украина должна потратить более или менее паритетную сумму.

"Это может быть не 350, но 200 миллиардов должно быть. Разумеется, речь идет не только о Соединенных Штатах, это и наш бюджет, и бюджеты наших европейских партнеров. Но надо это балансировать", – объяснил Михаил Подоляк.

По его словам, каждый этап войны имеет постоянно увеличивающуюся себестоимость.

"Год назад – это была одна сумма, сегодня она совсем другая. Поэтому 61 миллиард – это было хорошо до декабря 2023 года", – подчеркнул советник главы ОПУ.

Он отметил, что экономические проблемы и дефицит у России тоже есть, но они не так масштабны, как ожидал мир после введения санкций. Кроме того, Украине нужно другое оружие, чтобы противодействовать тем средствам, которые использует страна-агрессор.

Почему США заинтересованы в поддержке Украины

Михаил Подоляк отметил, что помощь должна быть своевременной, потому что ситуация постоянно меняется, а себестоимость войны растет.

"61 миллиард – сегодня для Украины. А завтра, если все остановится в замороженном виде, ежегодно Соединенным Штатам нужно будет выделять на новую систему безопасности 200-300 миллиардов. Это не учитывая бюджет Пентагона, где уже есть практически триллион долларов", – отметил советник. .

По его мнению, когда США помогают Украине, они, в первую очередь, помогают себе, потому что это инвестиции в репутацию Соединенных Штатов.

"Посмотрите на то, что происходит с репутацией Соединенных Штатов, с концепцией глобального лидерства и международного права, которая должна урезонивать подобные "интересы" России", — подчеркнул Подоляк.

Он пояснил, что сейчас происходит "перестройка глобальной системы безопасности". И есть страны, которые очень заинтересованы в победе России, что автоматически означает разрушение системы сдерживания. Тогда они смогут по примеру РФ делать то же самое в других регионах по всему миру. То есть, если США потеряют статус "репутационного лидера", нас ждет жизнь в мире без правил.

Напомним, у правительства Украины есть "план Б" на случай, если в Конгрессе США не смогут согласовать выделение финансовой помощи.

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